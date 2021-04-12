台灣指數公司自今（12）日起發布台灣全市場半導體指數盤中即時指數值，於證交所與櫃買中心交易時間內，每隔5秒以成分股最新成交價格計算及公布即時指數一次。

半導體為台灣經濟發展的重要產業，在全球扮演舉足輕重的角色，台灣指數公司為衡量國內半導體業上市上櫃股票的整體表現，並符合指數化投資應用需求，編製「台灣全市場半導體指數」，以「臺灣全市場指數」為母指數，篩選母指數成分股之上市、上櫃產業分類屬「半導體業」者，採自由流通市值加權方法計算指數，記錄國內半導體產業股票行情波動的軌跡， 作為台灣市場的標竿指數。

在成分股的選股原則，採樣母體「台灣全市場指數」成分股，成分股篩選依證交所、櫃買中心之產業分類屬「半導體業」之普通股，權重計算採自由流通市值加權，依股票自由流通市值作為計算標準，個別成分股權重不得超過30％，且前五大成分股權重總和不得超過60％。

臺灣指數公司另編製臺灣全市場半導體報酬指數，就臺灣全市場半 導體指數考量現金股利因素後加以調整，用以反映包含現金股利之 報酬，該指數於每日收盤後計算並公布一次。

該指數基期設定為2020年12月31日，基準指數設定為5,000點，今日發布該指數盤中指數值，至上午約11點半時，指數為6,087點大跌76.4點，跌幅1.24％；惟累計至今年1月底止，上漲12.05％，到3月底止上漲15.46％。

該指數成分股採定期審核調整，每年4次進行成分股審核，以3月、6月、9月及12月的第7個交易日為審核基準日，審核資料截至2月、5月、8月及11月最後1個交易日。每次定期審核後選取固定的成分股數目非固定，成分股定期審核結果，於審核基準日之後，間隔5個交易日後生效。

(工商 )