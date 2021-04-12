馬路驚見「馬」上路！10日有民眾報案，指三民區同盟三路、力行路口有一名男子騎機車遛馬。警方獲報趕往，在附近草坪找到遛馬男子及一匹小馬，員警依《道路交通管理處罰條例》開單告發，並通報高雄動物保護處前往查處是否有違反動物保護法。

三民一分局10日下午4時接獲民眾驚慌報案，表示看見一個男子騎機車、後頭一匹小馬跟著跑，直接在三民區大馬路上遛馬。員警獲報立即前往查看，最後在同盟三路與中華橫路旁草坪找到蔡姓男子，一匹黑色小馬就在一旁悠閒的吃草。

據了解，蔡男住在鼓山區，因一時貪圖方便，認為小馬很乖，會跟著他跑，才未使用交通工具運送，讓小馬跟在他機車後方。員警認為他放任寵物在道路上行走、妨害交通，影響用路人安全，加上自身也未戴安全帽，未戴安全帽，依違反道路交通管理處罰條例第84條及第31條第6款掣單舉發，並通報高雄動物保護處前往查處是否有違反動物保護法。

分局呼籲，民眾攜帶其飼養的寵物、禽、畜，一定要繫繩牽繫，且不得疏縱、任由其在道路上奔走，以免影響用路人安全及造成寵物的生命遭受危害。

(中時 )