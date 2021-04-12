資生堂可說是台灣女生非常熟悉的日系美妝品牌，本次母親節檔期各項人氣商品都推出超殺優惠，包含資生堂小紅瓶「紅妍肌活露」、資生堂拉提神霜「激抗痕亮采緊緻霜」、極上御藏系列、百優精純乳霜、超進化底妝系列，身為資生堂鐵粉一定要趁優惠把愛用品一次買好買滿。

資生堂小紅瓶「紅妍肌活露」擁有好口碑，母檔推出多種優惠組合。（邱映慈攝）

紅妍肌活露「資生堂小紅瓶」一直是資生堂旗下超熱賣商品，內含靈芝萃取精華與鳶尾花萃取精華，能活化肌膚生命力，讓肌膚變得年輕，母親節檔期推出的優惠組合中最值得入手的就是「美力三重奏組」，含小紅瓶75ML、資生堂激抗痕亮采緊緻霜15ML2罐、資生堂活妍淨泉露75ML2瓶，只要NT4,500；另外小紅瓶鐵粉一定不能錯過的就是「紅妍驚艷大容量組」，含小紅瓶50ML、小紅瓶補充瓶50ML、資生堂激抗痕亮采緊緻霜15ML、資生堂活妍淨泉露75ML，優惠價NT5,600。母親節檔期購買小紅瓶，就能獲得「急救面膜快遞包」，含20ML小紅瓶超划算。

美力三重奏組優惠價NT4,500。（邱映慈攝）

紅妍驚艷大容量組優惠價NT5,600。（邱映慈攝）

「急救面膜快遞包」含20ML小紅瓶。（邱映慈攝）

想到抗老保養，許多人第一個會想到資生堂激抗痕亮采緊緻系列，獨家高感度傳遞科技++TM、紅花緊緻複合物TM以及高純度的維他命A打造5G火箭抗老科技，有助肌膚強力對抗地心引力，延緩皺紋出現，母親節檔期不能錯過「拉提神霜組」，含資生堂激抗痕亮采緊緻霜50ML、資生堂活妍淨泉露75ML、資生堂激抗痕亮采緊緻霜15ML，優惠價NT3,700。

拉提神霜是資生堂抗老人氣商品。（邱映慈攝）

拉提神霜組優惠價NT3,700。（邱映慈攝）

貴婦們最愛的資生堂頂級保養「極上御藏系列」，重現高山神奇藥草的修護能量，傾注研發獨家「肌膚延命賦活因子」，卓越抗老效能激活肌底長壽因子，強化肌膚生命力，再現年輕緊緻光采，母親節檔期必收的是「極上奧義緊顏組」，含資生堂極上御藏奧義精華50ML、資生堂極上御藏柔膚露25ML、資生堂極上御藏晚霜15ML，保養三步驟一次入手，優惠價NT9,600，相當於66折；另外還推出「極上防禦精華組」，含資生堂極上御藏防禦精華乳50ML、資生堂極上御藏柔膚露25ML，優惠價NT3,000。

極上奧義緊顏組優惠價NT9,600。（邱映慈攝）

極上防禦精華組優惠價NT3,000，適合入門頂級系列的人入手嘗試。（邱映慈攝）

台灣媽媽們最熟悉的百優精純乳霜在母親節檔期也推出超划算的加大版75ML版本，資生堂官網也推出線上獨家百優組合「百優經典霜重奏組」，買資生堂百優精純乳霜50ML就送2罐百優精純乳霜18ML、資生堂活妍淨泉露30ML，，優惠價NT2,600。

百優精純乳霜在母親節檔期推出加大版75ML版本。（邱映慈攝）

資生堂超進化底妝系列無論是粉底液、粉餅都擁有好口碑，屢屢引發美妝控討論，獨創Activeforce動態煥新及LightAdjusting隨光應變科技，注入保養成分，高延展超貼妝，打造24小時隨肌應變，高遮瑕不黯沉的強大底妝。這次最值得購入的就是「超進化底妝組」，買資生堂超進化持久粉底30ML、資生堂超進化持久粉餅，就送資生堂活妍淨泉露、資生堂保濕潔膚皂、資生堂紅妍肌活露，優惠價NT3,800。4/1起，只要購買任2件底妝系列，需含1件粉底液產品，即送「超進化底妝特攻隊旅行袋」1個，有萬持王、女超人2款，全台限量買就送，提上最時髦的透明托特包，和妳的完美底妝一起在春光明媚中玩耍出遊。

超進化底妝組優惠價NT3,800。（邱映慈攝）

購買任2件底妝系列，需含1件粉底液產品，即送「超進化底妝特攻隊旅行袋」。（邱映慈攝）

▍活動

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★歡樂小活動參加方式：

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★獎品內容 ｜ 資生堂「拉提神霜」激抗痕亮采緊緻霜50ML*1

★公佈時間 ｜ 2021/4/22

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)