彰化縣議員劉惠娟（左）外型甜美、凍齡美顏，其女兒江念穎（右）遺傳自媽媽，水汪汪的大眼睛與深邃的五官，讓人驚艷。（江念穎提供／吳建輝彰化傳真）

劉惠娟說，人生回首一晃50年就過了，趁著身材還沒走精前，展現熟女自信，人生就是一場無止盡的闖關遊戲，再不同階段遇見不同的挑戰，感謝所有出現在生命中的貴人。（劉惠娟提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣議員劉惠娟外型甜美、凍齡美顏，在議會犀利問政被稱為議會小辣椒，日前她與女兒江念穎登爬台灣最高峰玉山，頂著零下5度的低溫，換上國旗樣式的比基尼拍下美照，放在臉書與民眾分享，吸引將近千人按讚，劉惠娟說，這是她給自己50歲的生日，相信會畢生難忘。

今年4月8日劉惠娟帶著女兒江念穎及其他登山隊員，花了2天時間攻頂玉山主峰，7日8點從登山口出發，走到排雲山莊約下午3點，一行人吃完晚餐後，凌晨3點頂著黑夜登頂，花了3個多小時順利抵達，並拍下這張展現熟女自信的美照。

劉惠娟表示，1月抽籤原本計畫3月8日生日這天攻頂，但遲遲排不到時間，隔了1個月才登爬，行前與女兒自主訓練3個多月，在員林附近18觀音古道、隴頂古道訓練肌耐力，還先爬了一次合歡山東峰，測試高原反應，才順利登頂。

江念穎說，出發前就知道媽媽的計畫，比基尼也是她陪媽媽去買的，知道時認為太瘋狂，她心想如果自己50歲了，能否有跟媽媽一樣的熱血與勇氣，因此從擔心轉為支持，而所有團員都不知道計畫，現場脫下衣服時，大家歡呼聲四起。

劉惠娟說，人生回首一晃50年就過了，趁著身材還沒走精前，展現熟女自信，人生就是一場無止盡的闖關遊戲，再不同階段遇見不同的挑戰，感謝所有出現在生命中的貴人；劉惠娟長期關心身心障礙孩子，還成立「彰化縣愛吾礙慢飛天使關懷協會」，提供青少年身心障礙者服務的「小作所」，讓他們自食其力，堪稱人美心更美的代表。

(中時 )