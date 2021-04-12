新北市交通局維修小組當天會同動保前往勘查，小心冀冀地連同鳥蛋移除鳥巢，讓綠燈「重回光明」。。（新北市交通局提供）

維修人員小心冀冀地把鳥巢連同鳥蛋移至箱子內，交由動保處帶回處理。。（新北市交通局提供）

動保處人員研判是八哥鳥的鳥蛋。（新北市交通局提供）

「這是我眼花嗎？」日前有民眾在臉書地方社團反映，安坑國小往安忠路上的路口紅綠燈，竟有小鳥築出30公分的巢穴，裡頭還有2顆淡藍色的鳥蛋，遮蔽綠燈號誌視線；新北市交通局維修小組當天會同動保前往勘查，小心冀冀地連同鳥蛋移除鳥巢，讓綠燈「重回光明」。

上周有在臉書地方社團有民眾PO文，稱「這是我眼花嗎？安坑國小往安忠路上的路口紅綠燈，竟然有小鳥築巢，這是要請哪個單位來處理啊？」；引發網友熱議。

新北市交通局小編立即轉報號誌維修小組，並會同動保處人員於當天深夜10時前往勘查，當維修小組人員升起高空作業車接近該號誌燈時，突然飛出一隻鳥似受驚嚇揚長而去，維修人員在綠燈燈罩內發現一個約30公分直徑大的鳥巢，裡頭還有2顆淡藍色的鳥蛋，動保處人員研判是八哥鳥的鳥蛋。

維修人員小心冀冀地把鳥巢連同鳥蛋移至箱子內，交由動保處帶回處理，並讓原被鳥巢遮閉的綠燈「重回光明」。

新北市交通局交通管制工程科長陳建成表示，交通號誌維修小組編制有8到11名人力，以地區分工，負責全新北市4000多具交通號誌維修，尤其颱風來襲，就是交通號誌維修小組最辛勞的時候，因為交通號誌故障通報往往上百件，交通號誌維修小組全年無休、風雨無阻，除維護交通行車秩序，更以民眾生命財產安全為首要之務。

交通局提醒，若發現有交通號誌故障等問題，可撥打0800-090-234免費通報專線，24小時全年無休，號誌維修小組會盡快派員處理。

(中時 )