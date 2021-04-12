友銓電子（5321）公告2021年3月合併營收為新台幣2.1億元，較去年同期成長達40.3％。受惠電商服飾品牌併購效益持續發酵，貢獻3月電商業績1.7億元。友銓第一季合併營收6.3億元，較去年同期成長達45.8％，為同期新高表現。

友銓為國內最大女裝服飾電商業者，目前電商業務占整體營收比重已接近8成，旗下主要品牌Pazzo、Mercci22、MEIER.Q與Miyuki等，在合計會員數超過170萬人及快時尚服飾品牌電商之成功經驗，逐漸轉型為品牌孵化器，積極投入與網紅及KOL合作，推出聯名商品，並進一步轉投資、併購網紅品牌，自去年第四季起，公司已陸續轉投資或購併多個網紅女裝品牌，不僅大幅挹注營收貢獻，推升3月電商業務衝上1.7億元，預期也將對第一季獲利表現產生明顯助益。

根據國外調查機構Mediakix研究，全球各品牌投注於網紅行銷的預算到2022年預估上看150億美元，可見網紅行銷已然成為企業倚重的宣傳方式。友銓極早已看準網紅與KOL的行銷強度，近幾年陸續與大饅大力、黃小米、Carina、居妮、查理與夢露等知名網紅合作，並都取得相當好的銷售業績，尤其在大數據網路行銷策略奏捷，及新舊品牌雙力助攻下，公司電商業務營收表現逐年攀升。

友銓表示，網紅行銷具有長尾效應特質，網紅散播的行銷內容不像一般廣告受露出時長的限制，而是能夠永遠在網路上被搜尋到，透過網紅推薦品牌的內容在長時間發酵與持續累積後，不僅在社群經營產生長期品牌價值與口碑，亦能增加消費者的信賴與品牌忠誠；加上網紅對其追隨者而言更像是「朋友」的關係，當粉絲將網紅的生活投射到自己身上，進而產生共鳴時，會對於其推薦的商品產生衝動，而在網紅自創品牌後，粉絲因為共鳴購買商品的機率會加大，進而提升導購率。

友銓旗下各電商服飾品牌會員數超過170萬人，已是國內女裝服飾電商品牌的領導業者，並且能從製造、系統開發、倉儲物流到網站運營等，一條龍協助有意開創自有品牌的網紅。友銓表示，未來除了持續深耕台灣，且會尋求拓展海外市場的機會，並繼續加速購併或轉投資電商女裝品牌，整合旗下服飾品牌電商資源，而在看好「她經濟」的影響範圍日漸擴張，公司亦計劃在旗下品牌具備廣大會員數的基礎下，以女性服飾為出發點，透過聯名、合作的方式，多方拓展產品線括彩妝、保養品，或是生活美學商品等，期望能為公司的成長動能注入新的活水。

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