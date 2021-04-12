資訊服務產業近期市場需求熱度增溫，精誠資訊（6214）財務長鍾志羣（先前在法說會上表示，去年受到新冠肺炎疫情衝擊，刺激許多企業加速數位轉型，以因應未來各種不確定的外在變化，連帶刺激資服產業成長。以2021年來看，不管是資安、政府數位轉型的帶動，或科技業對軟硬體建置需求都有增無減，需求呈現全面成長。以精誠來說，在市場熱度不減的情況下，對2021年整體營運狀況保持樂觀看待。而除了內部本業成長以外，今年也陸續尋找收購兼併的標的，以擴大營運版圖。

精誠日前公布3月以及第一季營運表現，第一季累計營收達73.5億元，較去年同期增加27.65％，寫下單季歷史新高，3月營收27.13億元，年增52.02％。

精誠表示，第一季營收創新高主要原因為經銷代理業務成長，與Oracle、IBM等原廠合作加深，攜手協助企業客戶導入機器人流程自動化等數位轉型專案。另外，離岸風力發電專案帶動資安服務成長、政府機構持續成長的數位轉型需求，以及投資併購敦新、鼎盛、宜誠、台灣資服等產生的綜效也為營收帶來貢獻。

精誠表示，近年來，精誠逐步增加訂閱與維運服務的營收比重，策略轉型朝向提供軟體與服務的商業模式，也展現在持續的營收成長與長期穩定的獲利。

受惠於數位轉型風潮，精誠去年營運就寫下好表現，去年稅後淨利16.6億元、每股盈餘6.72元。營收237.3億元，年增7.64％。全年營業利益達9.25元，較前年6.07億元大增逾五成。本業獲利大幅增加，主要是去年遠距與在家上班趨勢，所帶出延伸的雲服務以及智慧資安商機。

此外，精誠去年也協助金融業者導入行動支付平台、網路銀行等大型專案，以及受惠於證券逐筆撮合、金融創新微服務等金融客戶需求。而高科技製造業為確保業務營運連續性，帶動超融合基礎架構（HCI）軟體和AHV虛擬化平台的市場商機，都為營收帶來貢獻。

鍾志（君羊）表示，目前精誠的營收主要來源以台灣市場為主，占比約80％，而去年中國市場營收受到疫情衝擊而下滑，不過隨著疫情趨緩可控，預期今年中國市場表現可望恢復2019年的水準。

鍾志羣指出，精誠希望透過科技協助企業數位轉型，幫助企業成就數據變現、數據洞見與數據治理，創造第二條成長曲線。而除了內部本業成長以外，今年也將持續尋找新的兼併收購的標的，目前都在洽談當中。在人才部分，精誠也將培養與邀請更多科技人才加入，打造以新型態數據為中心的商業模式，提升經常性收入佔比，持續優化獲利模式。

(工商 )