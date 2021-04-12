經濟部公布，去年第4季製造業營業收入8兆937億元，季增14.9％，年增8.0％，單季營收首度突破8兆大關，創歷年單季新高，主因消費性電子新品上市熱銷及遠距應用商機持續，激勵資訊電子產業營收攀高，加上鋼鐵、塑化、機械、汽機車等傳統產業營收回升所致。去年全年營收為27兆4,262億元，年減0.2％。

展望未來，全球經濟景氣漸趨回穩，5G、高效能運算、物聯網及遠距服務等新興科技應用持續擴展，且我國半導體高階製程深具領先競爭優勢，引領資訊電子產業營收續強，此外，國際原物料價格上揚，傳統產業營收可望逐步回升，惟COVID-19疫情是否獲得有效控制，以及中美經貿紛爭等不確定性因素，仍將持續影響我國製造業營收表現。

就行業別觀察，電腦電子及光學製品業年增15.5％，營收3兆2,428億元為歷年單季新高，主因消費性電子新品上市買氣活絡，加上居家辦公及線上教學等需求續強，帶動筆電、伺服器業者出貨暢旺。去年全年較上年增加4.5％。

電子零組件業年增14.7％，營收1兆6,043億元為歷年單季新高，主因5G、高效能運算、物聯網等應用產品之相關晶片持續拓展，推動晶圓代工、IC設計及封測業者營收成長，加上宅經濟與遠距服務商機延續，帶動液晶面板銷售量價齊揚。去年全年營收5兆8,318億元創歷年新高，較上年增加12.3％。

金屬製品業年增2.6％，主因離岸風電相關水下基礎建設、廠辦營建及公共工程等案件需求攀升，帶動業者營收成長。去年全年較上年減少4.2％；化學材料業年增0.6％，主因防疫相關產品及電子科技廠需求旺盛，加上受海外同業事故影響，推升部分產品價格上揚；惟部分化纖原料廠因終端需求仍疲，安排停產因應，抵銷部分增幅。去年全年較上年減少14.9％。

機械設備業：年增4.1％，結束連續8季負成長，主因部分廠商受惠半導體、5G及自動化設備訂單增加，以及疫情下歐美居家修繕風潮盛行，致動力手工具及木工機械外銷接單活絡。去年全年較上年減少5.7％；基本金屬業：年增5.2％，主因國際鋼價回升，以及汽車、機械、家電、營建等下游產業需求增溫，鋼廠接單暢旺所致。去年全年較上年減少7.7％。

石油及煤製品業年減29.6％，主因肺炎疫情影響油品需求疲弱，且國際油價相較上年同期仍低，加上部分煉油廠因工安意外尚未復工，致銷售續減。去年全年較上年減少31.4％。

(工商 )