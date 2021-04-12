櫃買中心配合109年第4季財報公告，已陸續推出五場次特色產業主題之線上「櫃買市場業績發表會」，本周續推最後三場，今（12）日推出「休閒生活」主題業績發表會，由東碩（3272）、長盛（3492）、上洋（6728）3家上櫃公司線上直播說明。

櫃買中心指出，隨全球新冠疫情逐步受到控制，後疫情時代人們生活、休閒及消費型態改變之相關議題值得關注；4月12日邀請3家公司參加「休閒生活」主題業績發表會，包括電腦相關週邊產品之專業製造廠商東碩（3272）、車用高階影音模組廠商長盛（3492）、從事空調品牌代理銷售及商用洗衣服務與設備銷售廠商上洋（6728）等與會。

櫃買中心接續在14日、16日分別推出「電機機械」及「櫃買特色（二）」兩主題業績發表會，還有6家上櫃公司參與；各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，各場次皆有錄製影音檔，可上櫃買中心網站點閱觀看。

(工商 )