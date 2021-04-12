周一公布一項企業財務長(CFO)的調查結果顯示，英國大型企業對於今年獲利的信心來到史上新高，由於疫苗接種進展快速以及脫歐干擾少於預期，有助推升企業信心的增加。

會計事務所德勤(Deloitte)表示，調查發現財務長也正在規畫增加招聘和投資。在過去一年多數員工被要求居家辦公後，預期其在今年7月至9月期間將陸續返回辦公室辦公。

德勤首席經濟學家Ian Stewart指出，脫歐在過去四年一直在打擊英國商業活動，但是隨著英國最終已離開歐盟，這種影響正在消退。但Stewart補充指出，仍有多數財務長認為，英國脫歐將會損害其業務。

「疫苗的成功推出以及全球環境大幅的改善，我們看見商業樂觀情緒的迅速躍升」，Stewart表示，唯一對總體經濟的擔憂是在通膨的快速上升以及資產價格的泡沫化。

德勤在3月17日至30日進行了該項研究，調查了100名大型企業財務長，這些財務長在英股上市的市值合計約在5470億英鎊(約7510億美元)。

(時報資訊)