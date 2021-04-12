逢低進場，亞洲天然橡膠期貨反彈上漲；因國際油價反彈上漲，且美國和中國經濟前景復甦，帶動大宗商品增長，而日本期膠在連兩個交易日挫逾5%，且跌破240日圓後，吸引低接買盤，支撐天然橡膠期貨止跌彈升。

周一(4/12)截至台北時間11:30止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標9月期貨漲0.7日圓，報每公斤235.5日圓，而上海期膠則小跌，不過跌幅縮小，上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨跌60元人民幣，報每噸13660元人民幣。(商品行情網)

(時報資訊)