在韓國車用電池生產業者上漲帶動下，12日韓國股市開高，同時，美國聯準會主席對經濟增長樂觀訪談，也讓韓股走高。不過，漲勢收斂下KOSPI指數暫為3,135.38點，上漲3.5點，漲幅0.11%。今年迄今，KOSPI已漲9.33％。同時，韓元小貶，韓國公債殖利率則上揚。

三星電子漲0.12％，SK Hynix則跌1.07％，網路業者Naver漲1.69％。

就在韓國電池製造商兩大財閥LG與SK同意和解並撤訴之後，SK Innovation(SKI)股價於12日交易時，一度大漲16.8％，同時LG Energy Solution(LES)的母公司LG Chem，也曾小漲約4％。兩造都同意放棄在美國與韓國所有訴訟案件，雙方並約定在10年內都不會再互訴。SKI將支付LES一共2兆韓元賠償金，也就是1兆韓元現金與1兆韓元專利費用。

美聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）最新表示，美國景氣正處於轉折點上，預計未來幾個月，將可見經濟成長與企業徵才速度加快。不過鮑爾憂心，在沒配套措施下，若經濟活動倉促全面開放，新冠肺炎疫情有可能會一發不可收拾。

最新匯價，目前1美元可兌換1,121.6韓元，韓元貶值0.04％。

韓國3年期公債殖利率上升0.1基準點至1.17％，而10年期的也上升0.7個基準點至2.037％。

(時報資訊)