電子股扯後腿，台股指數再闖170000點未到手！

上週五美國道瓊工業指數再創歷史新高，為上週五一度衝過17000點卻無功而返的台股增添助攻動能，今天台股指數以高盤開出，早盤指數逼近17000點關卡，不過中美之間角力升級為全球霸主競爭，上週美國將大陸飛騰信息技術等公司納入出口管制實體清單，市場擔心之前搭大陸去美化商機的部分IC設計股如：世芯-KY(3661)將掃到颱風尾，今天世芯-KY盤中股價吞下第2根跌停，拖累IC設計股及半導體個股殺聲四起，祥碩(5269)及力旺(3529)盤中股價跌幅均超過5%，近期強勢的個股如：九暘(8040)、展碁(6776)、惠特(6706)、致新(8081)、同致(3552)盤中股價亦跌停，飛宏(2457)股價也連兩天重挫，加上本週將召開法說會的台積電(2330)開高翻黑，台股盤中指數急殺由紅翻黑，一度失守16800點，資金轉向點火傳產股及中小型電子股，永豐餘(1907)、永大(1507)、台康生技(6589)、智擎(4162)、申豐(6582)等盤中股價亮燈漲停，在多空激戰下，台股指數力守紅盤之上，截至11點35分為止，加權股價指數約16875.74點，上漲21.64點，成交量2972.67億元，OTC指數為213.46點，上漲0.15點，成交量804.43億元。

今天盤中上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲9.6%，其次是鋼鐵類股及運輸類股，分別上漲5.74%及4.8%，表現較差者為電子零組件類股、觀光類股及半導體類股，其中電子零組件類股下跌1.2%，觀光類股下跌1.12%，半導體類股下跌0.88%；上櫃部分，表現最佳為化工類股，上漲3.72%，表現最差為文創類股，下跌1.72%。

就技術面來看，清明連假後的台股跟隨美股創高腳步，上週五指數一度攻抵17016點，再創台股指數新高，不過隨後居高思危賣壓出籠，終場加權股價指數以16854.1點作收，累計一週上漲282.82點，漲幅約1.7%，週K連3紅，櫃買指數則因內資追捧持續走高，終場OTC收盤指數為213.31點，累計一週上漲5.92點，漲幅約2.85%，週K連5紅；今天台股指數在美股創高帶動下開高，但獲利了結賣壓再度出籠，盤中指數震盪翻黑，一度失守16800點；上週五台股指數創高後拉回，呈現高檔大量格局，今天早盤指數大漲逼近17000點後再度拉回，顯示市場對17000點以上指數高度戒備，但目前台股指數在所有均線之上，因此不能認定立即轉空，後市須觀察均線是否失守，若尚有支撐仍是多頭格局。

分析師表示，上週加權指數上漲282點，碰觸萬七，周線連3紅，雖然台股指數已達17000點水準，短線有過熱的疑慮，但考量目前全球疫情逐漸趨緩，且FED維持寬鬆基調不變，市場資金充沛，加上進入美股與台股第1季財報公布高峰，以及台股法說旺季，基本面有利多頭行情延續，建議逢回做多。

在選股方面，可留意具有殖利率題材及報價上揚的類股，如航運、金融、塑化、水泥、面板相關、記憶體、銅箔及板卡等族群。

聯電(2303)8吋晶圓代工吃緊狀況未解，聯電產能中有過半數為8吋廠，公司透過價格提升和持續擴產以因應客戶需求，三月營收創新高，預期2021年營運再創高峰；上銀(2049)受惠於工具機、半導體等產業帶動，接單陸續好轉，大型線軌與螺桿、中小型產品、以及應用在自動化、3C 等產業之產品，訂單能見度都有延長，3月營收與第1季營收雙雙創下同期次高紀錄，第2季不排除調漲產品價格；金像電(2368)在Server需求回溫及NB需求維持高檔下，今年上半年營運優於預期，今年下半年在Whitley及400G Switch新產品貢獻下，產品組合持續轉佳，長線而言，Eagle Stream規格提升可望再度推動獲利跳升，均是可逢低佈局的標的。

(時報資訊)