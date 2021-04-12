台塑四寶第一季合計大賺633億元，今日台塑四寶中股價以南亞(1303)最為強勢，開高走高，漲幅一度達3.5%，股價最高達86元，第二季就本業來說，基本面持續樂觀，但轉投資方面，在庫存利益縮小下，預計台塑化轉投資收益季減，但南亞科DRAM銷量及售價皆季增，轉投資收益持續季增。

南亞第一季每股大賺2.23元，優於市場預期，主因為產品庫存時間差利益帶動營業利益大幅優於預期，加上杜拜原油季均價格上漲下，台塑化(6505)庫存利益高於預期，帶動轉投資收益高於預期27%，以及DRAM銷量及售價皆季增下，南亞科(2408)轉投資收益季增。

以第二季全球大環境來說，大陸就地過年政策使得企業開工時間、員工返崗情況均優於往年，工業生產者物價指數(PPI)年增率繼一月轉為正值後，2月持續增加，且PPI與消費者物價指數(CPI)差異為1.9，反應出工業企業盈利空間改善，利潤回升，此外，在全球經貿活動增溫下，3月中國採購經理人指數(PMI)51.9，較2月上升，其中細項「生產」、「新訂單」等指數皆上揚，「成品庫存」指數降低，且非製造業經理人指數(NMI)在疫情控制下，大幅回升，顯示整體經濟將由製造業及非製造業共同帶動復甦，並保持強勁成長態勢。

展望第二季，因為德州暴雪對工廠稼動的衝擊延續至4月，美國零售商第二季起將進入主動補庫存期，帶動產品銷量全面季增，且南亞德州MEG#2工廠復工下，第二季營運持續樂觀，惟庫存利益縮小下，預計台塑化轉投資收益季減，但南亞科DRAM銷量及售價皆季增，轉投資收益持續季增，法人預估，南亞第二季每股獲利落在1.9元左右。

(時報資訊)