周一玉米期貨電子盤上漲0.7％，且連續第五個交易日上漲，並接近八年高價，主要受強勁的需求和預期供應減少的支撐；小麥價格下跌，受世界最大出口國俄羅斯的增產預期打壓

周一(4/12)截至台北時間11:30，交易最活躍的玉米期貨漲0.47%，至580美分，盤中最高來到586美分，最低到577.75美分，小麥期貨跌0.95%，報632.75美分，大豆期貨跌0.20％，至1400.25美分。(商品行情網)

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