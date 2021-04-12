由安信建經「全案管理」代建的危老個案，位於台北市中正區信義路二段，緊鄰東門市場，原為48年的透天老宅，成功取得最高40%危老容積獎勵，現已全棟拆除，於民國110年4月12日正式動土，未來計畫興建成地上十樓、地下二樓的全新大樓，預計完工後，總戶數16戶，除了地主自住之外，剩餘戶數將對外銷售，主力坪數以1~2房產品為主，地主特別重視建物安全性，在結構設計方面，特別採用業界知名的「戴雲發耐震系統工法」，其「柱中柱」及「專利轉角補強」工法，強調超抗震的技術品質，保障住戶的居住安全。

信義路二段的危老都更個案位處北市精華地段，步行2分鐘即達東門捷運站，附近為中正紀念堂及永康商圈等觀光景點，坐享其地利優勢，已可預期未來完銷不是問題。安信建經總經理張峰榮表示：「本案規劃銷售坪數約450坪，重建後的資產增值符合業主期待，目前已接洽數家銷售業者，因安信隸屬於信義房屋關係企業，會先推薦以同集團的信義代銷，及其附近的信義房屋門市為合作首選，信義品牌的結合，提供地主最安心的服務價值。」

張峰榮最後提醒：「危老重建的申請期限雖然至116年5月31日，但自時程獎勵於109年5月9日起，逐年遞減1~2%，至114年同日即全數歸零，且所提供的稅賦優惠是在111年5月9日申請截止，因此預測今年還會再有一波危老重建計畫的送件潮。安信建議若所有權人超過1/2同意重建，即可先申請老屋初評，切勿於截止前才開始動作，若被送審單位退件，以致超過獎勵期限而喪失權利。」

安信建經服務希望危老自建的地主，負責統籌資金、建築設計、營造興建、銷售及物管售服等專業項目，一條龍作業，快速完成老屋改建，給予住戶安心的居住環境，以及帶動市容翻新為使命。

(中時新聞網)