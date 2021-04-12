台南市公幼新生入園作業繼去年考量防疫需求改採直播抽籤後，市長黃偉哲12日宣布，110學年度將全市統一電腦抽籤，抽籤直播即刻查詢錄取結果，並全面實施偏遠、非山非市學校及專設幼兒園學區幼生第三優先，以保障弱勢家庭及偏鄉學子受教權益。此外，去年新增公幼14班375名額，今年也加碼增設21班537名額，公幼總名額達6092人，預估錄取率可望超過去年的8成。

黃偉哲指出，每逢公幼招生期，無論登記入園或現場抽籤，都吸引大批家長參與。儘管台南市109學年度公幼入園平均錄取率已達8成，但因招生工作對現場老師及家長負荷頗大，因此110學年度將首度採用電腦線上抽籤，讓家長免到現場等候，線上即可掌握招生即時訊息，錄取結果更可e鍵查詢搞定。

另外，除了招生作業逐步邁向電腦化外，黃偉哲也宣示，未來5年將增加204班公共化幼兒園，除公幼於109學年增加14班375名額，110學年再增設21班537名額外，111至113學年度更規畫再增加74班提供1950名額，持續擴充平價教保服務量能，讓未來廣義及平價的公幼比率達到6成。

教育局長鄭新輝表示，台南市從106學年度起規畫公幼新生入園管理系統至今已邁入第4年，先前為測試階段，109學年度為了防疫超前部署首創線上直播方式進行抽籤，110學年度更將正式進入電腦線上抽籤作業，為確保電腦抽籤直播當日順利進行，已事前籌備多日並宣導各園配合辦理，期能提供家長公平、公正、資訊透明化的服務。

教育局說，110學年度第一次及第二次登記公幼入園抽籤作業，規畫4月29日及5月7日上午9時啟動電腦抽籤作業，家長事前可到公幼新生入園管理系統（http：／／kid.tn.edu.tw／KidAdm／Default.aspx），查詢各園可招收名額以擇定辦理登記報名，並於第1次登記入園抽籤當天觀看直播實況，稍後即可於系統查詢錄取結果。

(中時 )