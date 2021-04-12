遊戲研發廠商傳奇網路（4994）近期拓展海外市場，除了3月推出的新手遊《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》以外，與趣炫網絡合作研發手遊新作《Dragonicle》即將發行國際英語版，目前事前預約人次已突破50萬人，預計於4月中正式在雙平台同步推出。此外，《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》下半年也將依序推出國際版、日本版。

傳奇網路公告3月以及第一季營運表現，3月營收達2.76億元，惟3月單月營業損失為2,829萬元、稅前損失6,435萬元，稅前每股虧損為0.58元。而今年累計至3月止，第一季營收為7.43億元、稅前營業利益5,708萬元，稅前利益674萬，稅前每股盈餘為0.06元。

傳奇指出，3月份營收2.76億元，較前月增加三成，主要是因3月推出手遊新作《精靈樂章 - 這樣的夥伴沒問題嗎》，帶動營收成長。傳奇表示，遊戲上線初期投入行銷費用約1.3億元，為上線首月期間一次性的費用，接下來將持續強化遊戲體驗及互動，並積極推出各項遊戲更新及活動。

此外，傳奇網路去年結束日本子公司營運，並於今年3月將當初投資日本子公司的股本匯回，故於業外支出產生一筆一次性的損失約3,000萬元，故使3月份稅前損失增加。

展望接下來營運，傳奇網路將以海外市場為目標。傳奇網路過去在海外市場累積不少成績，整體來自海外市場營收比重達77％，其中又以日本佔營收比重最高，達57％。

傳奇網路表示，與趣炫網絡合作研發手遊新作《Dragonicle》即將發行國際英語版，事前預約已展開，預約人次已突破50萬人，預計於4月中正式於App Store、Play Store雙平台同步推出。《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》下半年也將依序推出國際版、日本版，將有望挹注傳奇網路營運動能。

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