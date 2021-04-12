大陸再有電商平台因壟斷行為遭罰！澎湃新聞報導，上海市場監管局經調查後，上海外送平台「食派士」因「二選一」行為，12日依據「反壟斷法」對其開罰人民幣（下同）117萬元。

報導稱，根據舉報，2019年6月，上海市市場監管局對食派士涉嫌濫用市場支配地位行為開展調查。經查，食派士為互聯網餐飲外送平台，主要向用戶提供英語餐飲外送服務資源資訊以及餐飲外送服務。2017年1月至2019年10月期間，食派士利用其在上海市提供英文服務的線上餐飲外送平台服務市場的支配地位，對平台內合作餐廳商戶提出「二選一」要求，與所有合作餐廳商戶簽訂含有「排他性送餐權條款」規定的合作協定，並通過制定實施「獨家送餐權計畫」等形式，要求合作餐廳商戶立即停止與其他競爭對手平台合作，否則從食派士平台下架該商戶。

調查表明，食派士通過實施上述「二選一」行為，鎖定了相關市場內大量合作餐廳商戶資源，嚴重削弱了競爭對手的競爭能力，損害了平臺內商戶和消費者利益，具有明顯的排除、限制競爭效果。因此對食派士處以其2018年銷售額3％的罰款，合計116.86萬元。

(工商 )