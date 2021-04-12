台電台中電廠上周啟用，引發各界質疑。經濟部表示，中火3號機的合法使用經過環保署跟法院雙重認證，所謂「偷偷急急」開啟是完全錯誤的指控。外界以髒空氣、毒氣來形容中火三號機更令人難以理解，因為中火3號機是1992年六月商轉，而現在三號機已經完成環保改善，排放量不僅比當年更好，也是目前中火十部機組中最好的。

經濟部表示，中市府以公文寫錯「誤繕」為由，撤銷中火許可的作為，不僅被環保署撤銷，中市府向行政法院聲請停止執行環保署的撤銷處分，也已被最高行政法院裁定駁回聲請，這表示司法確認中火2、3號機是合法領有許可證的機組，並認可環保署的行政作為。

經濟部強調，台中電廠最早設置的1-4機組，已經過環保改善作為，包括增加脫硝設備，脫硫設備及集塵設備等，顯著降低了造成空氣污染的氮氧化物，硫氧化物及粒狀物的排放濃度。3號機更是其中排放數據最佳的。

經濟部指出，2021年第一季用電量比去年同期大幅成長3.3％，加上包含核三廠1號機、大潭電廠第6-1氣渦輪機等，自4月起就陸續檢修或大修，為夏季尖峰用電的調度預作準備。此外，中火1號機也正停機檢修中，換句話說，即使3號機運轉，中火整體運轉機組的數量，目前也沒有增加。排放數據更低的3號機啟動，對空氣品質、穩定供電，都有正面幫助。

至於再生能源發展進度問題，經濟部表示，2020年再生能源發電量減少0.8％，主要是因為56年來首次無颱風帶來雨量，導致台灣遇到百年罕見的大旱，連帶使水力發電量減少45.5％，但是能夠操之在己的能源轉型發展重點，太陽光電與風力發電的發電量，則相較2019年顯著成長51.6％與21.0％。經濟部強調，2025年綠能發電量占20％已有完整路徑，太陽光電至2021年1月已累積設置5.86GW，未來建物屋頂擴大設置，並以土地一地多用為原則持續推動，提供尖峰用電需求。離岸風力亦已完成容量分配，2025年將可完成5.7GW設置。經濟部要再次呼籲中市府支持中火新增燃氣機組，更可以優化減煤減排的成效，儘速落實增氣減煤的能源政策。

(工商 )