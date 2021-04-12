不動產投資信託基金新光一號（新光R1）風波未息，先前以信託監察人身份召開受益人會議的晶華公寓大廈管理維護，12日發出聲明，要求新光R1受託機構兆豐銀行，立即執行受益人會議的決議，否則就應立即辭去受託機構一職，若兆豐銀前二條路都不選，則受益人將對兆豐銀提出告訴並求償。

晶華管護聲明稿中亦呼籲主管機關金管會應尊重多數受益人意旨，維護公司治理原則，不該放任兆豐與新光聯手欺壓、A走受益人的血汗錢。

新光R1在8日舉行受益人會議，通過四項提案與六項臨時動議，包括終止與新壽樓管的複委任契約、不得再向關係人新光集團租用車位，並且解任管理機構新昕國際、解任基金律師等。晶華管護指出，各議案都得到64~99％的贊成票，顯然多數受益人都支持這些議案。

9日兆豐銀公告無終止與基金委任律師的必要性。晶華管護12日指兆豐銀竟然拒絕執行受益人決議，「遺憾、同時也讓人不解」。

並強調兆豐銀若不能或不願執行多數受益人希望改革的決議，即已無法得到多數受益人的信賴，應無條件辭任；並指控兆豐銀若「不執行大會決議又賴著不走」，難道就只想每年收取高達數千萬台幣的信託管理費，圖利自己，並圖利、甚至包庇新光集團？

晶華管護並以監察人身份公布查帳資料，指控新昕國際績效不彰、甚至有背信圖利之嫌。晶華管護表示，在8日當天有90％受益人出席下，以臨時動議方式，有70.26％贊成解任新昕國際。此決議投票結果已過2/3重度決議門檻，且並沒有涉信託契約的修改，可以用臨時動議提出通過即可。法理明確，不容兆豐銀混淆視聽，推託不執行。

另外晶華管護堅持新光R1向新光集團租賃車位，不但違反基金資金運用規範，也明確屬於關係人交易。媒體引述兆豐銀說法即「租賃交易未達前一年度總租金收入10％，不屬於關係人交易」，被晶華管護批「是錯誤引用條文」。

指條文排除的是新光R1若從關係人收取「租金收入」未達前年度總收入的10％，是規範關係人向新光R1承租物業的情形。但現在查到的事實是新光R1向關係人承租物業並支付「租金支出」，和該條文所欲規範的情況恰好相反，且該行為不被基金資金運用規範所允許。所以車位租賃是「關係人交易」且是「非常規交易」，十分明確。

晶華管護指，當日受益人會議同時通過的多項議案，旨在改革新光一號的管理績效，希望能引進更好的管理團隊，用更低的費用，來替全體受益人服務。會中並無任何討論清算下市的議題，不應由有心人士刻意誤導。晶華管護在聲明稿中提出「願意承諾，若兆豐銀遵守並執行受益人大會決議，或辭任受託機構，晶華公寓大廈及其關係人，將不會主動推動基金清算下市」。

(工商 )