繼去年底與大甲鎮瀾宮首度合作，發出上萬個「聯名交通平安符」給全台foodpanda 外送夥伴，全台最大外送平台foodpanda今年參與擁有全球三大宗教盛事之一美譽的「大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香」，打造「foodpanda 祈福專車」，展開9天8夜的遶境行程，伴隨信眾們的腳步走過300公里路程，期許一同迎向幸福！

foodpanda 台灣董事總經理方俊強表示， foodpanda除持續精進服務範疇與外送品質，提供更多元且全方位的即時外送服務之餘，更希冀外送夥伴騎行平安、事事順心。而大甲鎮瀾宮媽祖遶境是全台盛事，期許透過打造『foodpanda 祈福專車』加入遶境行列，象徵 foodpanda 全體人員共同參與，也祈求媽祖庇佑外送夥伴幸福一整年！

「foodpanda 祈福專車」將全程跟著大甲鎮瀾宮媽祖遶境，用最接地氣的方式為全台外送夥伴們祈求平安，也希冀大甲媽祖保佑台灣風調雨順、國泰民安。祈福專車有著foodpanda品牌調性的亮眼粉紅色，搭配媽祖視覺營造整體吸睛風格，呈現獨具特色的在地樣貌，為年度盛事增添新意，共同為全台信眾祈福。

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