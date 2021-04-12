各界慰留林佳龍竟是交通部下令？曝多公會受不了投訴爆料 鄭麗文轟：毫無人性！無恥！

中華電信工會、觀光業公會等單位接連串連林佳龍，國民黨立院黨團今天則踢爆這背後的「導演」就是交通部主秘黃荷婷，國民黨團接獲產業公會投訴，就是黃荷婷運作他們挺林佳龍。國民黨團總召費鴻泰說這根本是「現代籌安會」。

國民黨團書記長鄭麗文表示，這幾天黃荷婷每天就是在忙著一個一個聯絡，要求這些產業公會出來力挺林佳龍，上演「慰留戲碼」，這些單位都是交通部主管國營事業，或是交通部業務所屬相關民間團體，他們雖然被要求串連慰留，其實是敢怒不敢言，才找上國民黨團投訴。

鄭麗文痛批，事故發生到現在才第幾天，他們卻收到交通部指令要稱讚林佳龍，「這已經不是噁心可以形容，毫無人性、無恥！」，林佳龍到現在在盤算政治他的政治前途，看能不能不要走。

費鴻泰表示，蘇貞昌、林佳龍是加害者不是路人甲，過去該做的不做，如果去年邊坡監視做完，會有這種事發生？這個黃荷婷，2014年林佳龍當台中市長，他是台中市勞工局長，2018年林佳龍上來他就離開，他就去交通部做參事，兼總務司長去年調任交通部主秘，是林佳龍心腹。

費鴻泰批評，林佳龍這麼多天不辭職，還發動民進黨立委，發動公會慰留，好像沒有他，台灣交通部就垮了、鐵路局就不會改革了，這什麼樣的社會？責任政治不在了？臉皮厚了，政府會變得親民嗎？建設會有進步嗎？當然不會。

費鴻泰說，林佳龍有沒有授意黃荷婷他不曉得，但是就是黃荷婷發動公會跟商業團體，像是民國初年籌安會大戲讓袁世凱當總統在一樣，現代籌安會就是黃荷婷，「你們怎麼好意思？50個人都還沒下葬，大家忙著救災、救命，你們在忙著保官！」

費鴻泰說，林佳龍一定要下台，蘇貞昌也應該要下台，兩個無恥官員還坐在那邊大言不慚，說不讓他們做就不能改革？蔡英文也應該拿出一點「格」，要知道羞恥。

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(中時 )