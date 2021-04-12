台灣在2025年就會進入進入超高齡社會，全民都將面對熟齡族群長期照護的嚴峻考驗。為了打造健康老化的遠景，長期致力於推動各項長照政策及實務的台灣長照醫學會，是國內唯一涵蓋中、西、牙醫師的醫學會，希望以多元而全方位的角度，為台灣高齡社會打造優質而健康長壽的環境。今（12)日長照醫學會進行第二屆常務理事、副理事長、及理事長選舉，在人才濟濟中，由劉伯恩醫師高票當選為理事長。

新任的劉伯恩理事長表示，這屆長照醫學會的新方向，在於加重臨床長照領域的參與，包括加強長照專科醫師的跨領域訓練、深度參與公衛政策、整合各層級長照領域的資源、減少長照資源的城鄉差距等。

由於醫學會中齊聚各領域的醫師及專業人員，新的團隊成員也都是一時之選。本屆副理事長是由潘仁修醫師、林展弘醫師、郭鋒銘醫師當選。新任理事監事包括馬偕紀念醫院施壽全前院長、三軍總醫院王智弘少將院長、中國醫藥大學中醫院孫茂峰院長、宜蘭仁愛醫療財團法人潘仁修董事長、中山醫學大學附設醫院神經內科周希諴醫師、新北市醫師公會顏鴻順常務理事、國策顧問何黎星醫師、台灣家庭醫學醫學會監事會召集人施景全醫師、馬偕醫院急診部部長張文瀚醫師、花蓮門諾醫院院長吳鏘亮醫師、國防醫學大學鄒樂起教授、林口長庚醫院教授李奇龍醫師等。

劉伯恩理事長也期許，面對2025年即將到來的超高齡社會，現有的長照品質必須要有所提升，長照醫學會一定不會缺席，而對於未來長照3.0的超前部署也會呈現吸睛亮麗的實質貢獻。

劉伯恩理事長指出，接下來學會將全力推動教學長照機構認證、建構高品質的長照場域、提升長照人員的臨床教育水準，並且積極參與臨床住宿型機構的軟硬體建置。劉理事長更強調，現在國內的長照機構偏重於勞力照顧的層面，缺乏健康醫療領域的專業，尤其是失能、失智的預防及療護建制，這些都是最需要強化的項目，也是長照醫學會的強項。做為國內唯一專業的長照醫學團體，長照醫學會將全力以赴，打造台灣成為優質的健康長壽國度。

(中時新聞網)