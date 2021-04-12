根據集保最新統計，台積電股東人數單周減少2.24萬人，跌落百萬大關，將上市櫃股東人數王座拱手讓給中鋼，網友分析，台積電股東人數減少應該是領完股息填完息後下車，至於中鋼，就留一張來領紀念品。

台積電股東人數日前突破百萬人大關，卻在上周一口氣減少2萬多人，有網友在批踢踢股板討論這個現象時貼文表示，「前陣子就發現買台積零股不會溢價，原來是散戶跑了」，也有網友說「我是準備長期持有，但仍然會低買高賣」、「領完股息填完息下車，三個月後再來一次」。

台積電3月17日除息，花了13個交易日完成填息，股價回到除息前一天的613元，等於已經賺到每股2.5元的股息，如果在除息後的3月24日股價最低來到571元時買進，價差更達42元，低檔買進短線操作確實可以小賺一筆。

至於股東人數最多的中鋼，網友回答很直接，「當然是為了拿小禮物」、「反正中鋼套住大不了領紀念品」、「中鋼就留一張領紀念品」、「就領紀念品阿 其實黑熊傘不錯」，還有網友說「GG是不是也該發個晶元模型紀念品」。

鋼價因市場需求強勁，原物料行情處於高檔，中鋼股價連日持續走高，今(12日)開高走高，盤中一度來到29.95元，創下近9年來新高，距離30元的股價只有一步之遙。

(中時新聞網)