彰化大甲鎮瀾宮媽祖9日晚間展開9天8夜的遶境行程，吸引逾10萬民眾參與。不過昨晚間行經雲林縣西螺鎮時，一行人塞爆馬路，必須要靠相關人員指揮交通，離去時更留下大量垃圾，令民眾質疑「這樣子媽祖真的會開心嗎？」

信眾沿途丟棄垃圾，令在地居民十分憤怒。（圖／翻攝自爆料公社）

大甲媽祖於上周五（9日）晚間11時5分起駕，開啟9天8夜的遶境行程，逾10萬信眾熱情參與，人潮多到把整個街頭擠爆，不過卻有網友在臉書社團《爆料公社》表示，大甲媽祖遶境昨（11）晚在雲林西螺鎮，下午開始已湧入大量人潮，直到晚間7點，整個西螺鎮不僅行人寸步難行，遶境隊伍更動彈不得，現場還得靠指揮人員幫忙疏導交通。

大甲媽遶境吸引逾10萬信眾朝聖，昨日行經雲林縣西螺鎮造成交通打結。（圖／翻攝自爆料公社）

一包垃圾直接橫躺在馬路上，令人直搖頭。（圖／翻攝自爆料公社）

該名網友說，令他覺得最詬病的是，大家都在歡喜迎接媽祖來臨，同時卻也在製造大量垃圾，「大家不能想一想，這樣子媽祖真的會高興嗎？」從他分享的照片中可見，馬路邊一旁的電線桿、草叢邊全是喝完的瓶瓶罐罐、飲料杯、寶特瓶等，甚至還有施放炮竹後所殘留大量碎屑，清潔隊清掃逾10袋的垃圾，令他相當心疼「清潔人員真的很辛苦，真的很難過」。

遶境過後現場還殘留大量碎屑。（圖／翻攝自爆料公社）

清潔人員清出好幾袋的垃圾。（圖／翻攝自爆料公社）

圖文曝光後，引發上千網友關注，不少人認為每次遶境就會造成環境髒亂，並呼籲，「請發揮公德心」，將垃圾隨手帶走，一人一個動作會減少清潔人員的工作量，媽祖也會很高興。

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(中時新聞網)