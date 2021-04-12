台南市長黃偉哲偕民代、來賓主持明興路619巷道路拓寬工程通車典禮。（洪榮志攝）

台南市政府爭取營建署補助「生活圈道路交通系統建設計畫」補助工程費7900萬元，將原本4至6公尺寬的南區明興路619巷拓寛為15公尺，總經費2億9736萬元，還將繼續往西拓寛喜樹路151巷及新闢道路到達台17線濱南路黃金海岸，解決目前中華南路到台86線間缺少東西向主要道路的不便，12日由市長黃偉哲主持通車典禮。

工務局表示，明興路619巷聯接明興路（台17甲線）及永成路，拓寬工程長度約1450公尺，拓寬寬度15公尺，於2019年8月19日開工，工程中也配合各大管線單位進場施工埋設民生管線，以及電力、電信桿遷移及新設箱涵等作業。通車後可成為南區灣裡、喜樹地區重要東西向聯外交通新路網，也提高明興路619巷排水效能，更可紓解濱南路尖峰時段的龐大車流；加上該道路臨近喜樹老街，為喜樹地區重要東西向連外道路之一，通車後將可帶動南區喜樹、灣裡等區域整體經濟及觀光發展。

另外，營建署也核定今年開闢「南區SC-14-15M道路工程」（濱南路至喜明街），總經費6100萬元，（中央負擔工程費1185萬元，其餘市府負擔），以打通喜樹路151巷連接喜明街往濱南路，目前正設計中。

未來完工後，將與明興路619巷聯結，提供灣裡、喜樹地區東西向另一條主要連外道路，聯絡喜樹國小、喜樹圖書館，往西還可抵達黃金海岸船屋及公園，看到台南市最南端最亮眼的遊憩風貌；再加上東西向台86線快速道路路網系統，讓南區喜樹、灣裡地區對外交通，形成南北向濱南路、明興路及永成路的「二橫三縱」交通網絡，大大提升道路品質與觀光、休閒趣味。

(中時 )