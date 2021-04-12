滬深兩市12日早盤開高走低，創業板指一度漲逾1％。隨後三大股指衝高回落，滬指跌近1％，深成指跌近2％，創業板指跌幅超1.5％。概念股方面，農業、電力、鋼鐵等相關類股逆勢拉升，化纖、有色、造紙等板塊領跌；北向資金呈淨流入態勢。

截至午間收盤，滬指跌0.81％報3,422.7點，深成指跌1.72％報13,575.74點，創業板指跌1.53％報2,740.66點；滬深兩市合計成交人民幣（下同）4,772億元，北向資金淨流入13.48億元。

(工商 )

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