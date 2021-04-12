台中市北區陝西東五街一集合住宅，12日上午發生火警。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北區陝西東五街一集合住宅，12日上午發生火警，一男子跨坐六樓窗戶等待救援。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

上午10時37分左右發生火警，有民眾受困在6樓頂樓加蓋處，幸經消防救護人員到場救援，將該名男子順利救出，唯火勢撲滅後，消防人員再次進入現場發現一具焦屍，身份仍待釐清。

起火點為一5樓建物、頂樓鐵皮加蓋，上午10點37分有民眾打話報案，指稱屋內冒煙起火，在屋內待救援，警消獲報派遣文昌黎明、中港、大誠及水湳等分隊，出動消防車輛12輛、救護車2輛，消防人員共51人前往搶救，救出6樓三名房客。

該起火警一度傳出有3人受困在6樓，包括一名年約30多歲的王姓男住戶，火災發生後他側身坐在陽台外側緊攀鐵窗，左半身懸空等待救援，消防人員則是緊急以水柱朝他身旁噴灑，防止遭火舌波及並降溫情況一度危急。而另名4樓的吳姓男住戶雖自行脫困，但同樣受到嗆傷送醫，兩人經醫治後幸無大礙

另，居住在5樓的陳姓婦人，聽聞住家起火，趕緊請假回家，由於其23歲孫子住在6樓，一直未連絡上人，她１試圖撥打電話給孫子，卻無人接通，經消防員重返現場搜索，發現一具焦屍，身分疑似就是陳婦的孫子。

該起火災共造成一死兩傷，起火原因由消防局火調人員鑑識釐清中。

(中時 )