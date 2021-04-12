劉伊心與「老虎牙子」執行長老公林志隆婚後幸福，育有1歲多女兒牙子，兩夫妻正準備迎接5月底即將誕生的兒子，懷孕31周的她11日錄中天綜合台《小明星大跟班》，氣色看起來非常好，「我下個月底生，體重胖了10公斤，上一胎胖比較多，增加14公斤」，她讚兒子是天使寶寶，「強迫我要休息，這胎懷孕比較累，前面幾個月早上爬不起來，後面幾個月開始要午休，這胎橫膈膜這邊還會抽筋，上次還去掛急診，整個孕期大概發生3、4次」。

劉伊心表示每次橫膈膜抽筋都會發作半小時，本來覺得忍忍就過，但老公認為一定要讓醫生看過，「我自己覺得是白天抱牙子，所以心臟這邊才會抽痛」，幸好檢查結果無大礙，讓夫妻兩人鬆了口氣。她笑稱上周才跟老公翻臉，原因是自己都快生產了，但他非常倚賴她的記憶與仔細個性，不僅周末會詢問她財報數字，甚至連睡前都還在問她工作及數字，「我當下暴走，他說下周開始業務事情他來扛，我想進公司就進」，結果隔了一周業務又找她簽名還說：「老闆覺得老闆娘比較會議價，所以要妳簽。」讓她啼笑皆非。

劉伊心四肢依舊纖細。（中天綜合台提供）

劉伊心自曝第一胎自然產，產後住院三天才到月子中心，結果在住院第二天簽呈就送到面前讓她簽，「我在月子中心有天老公打來問吃飯了沒，我還想說他怎麼這麼貼心，結果竟然是要我面試員工，他看完覺得不錯，希望我也面試，結果對方來月子中心複試」，不過她抱怨歸抱怨，笑稱自己也是工作狂，很多細節要看到才會安心，「這胎我故意安排在桃園，想說總不會又在月子中心面試了」。她提及預產期本來是6月第1周，但剛好老公生日是5月24日，所以兒子出生想選在同一天。至於是否再拚第3胎，她笑喊：「再看看。」

(中時 )