電子交易系統的進步，讓股市不再是專業玩家的專利，小資族個體戶也能輕鬆進場，擔任胡瓜節目助理主持人而打開知名度的31歲女星「瑪莉亞」葉欣眉，如今跟著師父南征北討，是綜藝圈熟面孔，直率個性圈了不少婆婆媽媽粉絲，但葉欣眉近日上節目，坦言自己有段時間根本無心在演藝圈發展，因為她玩股票致富，曾靠一支股票賺進3、400萬，不過結局卻是一場空。

葉欣眉近日跟王少偉一同上《命運好好玩》節目，暢聊「單身貴族理財術」，但她帶來的，卻是個人闖股市的慘痛經歷，葉欣眉表示年輕時剛接觸股票，她單純做買進與賣出，經常聽身邊朋友分享資訊，做了觀察名單，看到真的有漲就買一張，繼續漲就繼續買，初入股票市場還真的讓她賺了錢，一度擁有「紙上富貴」。

而當時突然致富到什麼程度？葉欣眉表示賺最多的時候，曾靠一支股票就賺了3、400萬，讓一旁的王少偉聽了驚呼：「妳出道太可惜了吧」，葉欣眉說自己當年還靠打工辛苦存錢，玩了股票嚐到甜頭後，覺得自己最欠缺的是資金，於是以信貸借了50萬，加上原本的存款20萬，總計70萬身家通通投入，一度滾到300多萬，玩到她當時完全不想上班，「我還跟你錄什麼影？」，但久了之後發現，其實股票賺的錢沒有兌現出來，「那個都是數字而已」。

而她某次被朋友介紹一款上櫃未上市的股票，問她要不要嘗試？葉欣眉觀察了幾天，還真的有很好的漲幅，於是就下手買，而她買進後大概一個禮拜，這支股票從300多點漲到600多點，讓她欣喜覺得自己都變得不一樣了，天天搭計程車代步，但她賣到最後一張時，卻是100多點，等於之前2、3年賺的錢，一夕之間都在這張敗光，一切歸零，還好在此前她有先兌出了100多萬，得以還了信貸，還有一點存款，她也終於認清現實，重新調整好心態，努力工作。

(中時新聞網)