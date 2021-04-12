中華民國牙醫師公會全國聯合會今捐贈一百萬元給花蓮縣災難醫療救護隊(DMAT)，更新急救設備。（羅亦晽攝）

台鐵太魯閣號出軌意外，救災救護人員第一時間帶著大量救難、醫療資材，趕抵現場提供傷患緊急救援，中華民國牙醫師公會全國聯合會今捐贈一百萬元給花蓮縣災難醫療救護隊(DMAT)，更新急救設備，儲備緊急醫療量能。

事故發生後，不少罹難者遺體支離破碎、難以辨識，檢察官尋求牙醫協助，花蓮牙醫師公會理事長吳志浩在第一時間，透過死者生前看牙醫的就診紀錄，順利讓家屬完成認屍。他說，牙醫師在現場能提供的專業就是協助檢警、法官辨識死者身份，回來後能幫忙的卻少之又少。

吳志浩輾轉從醫院、特搜隊友人口中得知，傷患從現場到送往醫院其間，有許多外界看不到的環節與人力、物力等資源投注，他說，事情已經發生，牙醫師能做的，就是將愛心化作金援，協助DMAT、特搜隊採買更多救難資材，提供更完善的緊急救難設備。

中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長王棟源說，雖然牙醫師僅能在辨識罹難者身份上給予幫助，「能做的就盡量做」，這班列車屬返鄉專車，不少罹難者、傷患為台東人，因此捐贈一百萬提供牙醫師公會做假牙補助；聽聞吳志浩提及花蓮災難救護隊設備需補充時，當下義不容辭決定捐贈一百萬元，協助更新相關配備。

花蓮縣長徐榛蔚說，東台灣交通不便，時常因颱風造成山崩或是交通事故，進而讓花蓮成為孤島， 0206大地震後，衛生局整合轄內8家急救責任醫院醫療專業人員，在2018年8月成立DMAT，3年以來也不斷提升緊急重大救援救助量能。

除醫療專業進駐現場，消防局在急救部分藉由辦理高級救護技術員訓練，培訓出57名具有高級救護技術員執照者，預計今年將再增加20人，並利用雲端救護系統和醫院急診室對接，讓醫院能以最快的速度準備需要的醫療資材。

徐榛蔚感謝牙醫師公會全聯會，為解決交通不便、醫療分配不均等問題，行政體系做出許多努力，不過因公部門經費有限，許多救援配備卻不一定能購買， 若民間可挹注更多力量，未來在救災救難上肯定能提供最大加成的幫助，她強調，外界的善心捐款都會專款專用。

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