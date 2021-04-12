國際廢鋼原料報價續漲，豐興(2015)今日開出本周盤價，廢鋼調漲每公噸500元，鋼筋上漲每公噸700元，鋼筋為連續第三周漲價，累計漲1300元。本周型鋼也補漲500元。

回顧上周，國際原料行情持續回升，豐興上周廢鋼起漲，鋼筋則為連兩周上漲；本周隨著國際廢鋼原料報價續漲，豐興今日開出本周盤價，均開高，廢鋼續調漲每公噸500元，累計兩周漲800元；鋼筋上漲每公噸700元，為連續第三周漲價，累漲1300元。本周型鋼基價也跟漲500元。

豐興今日開出本周盤價，廢鋼漲500元，為每公噸1萬900元；鋼筋調漲700元，為每公噸2萬100元。型鋼產品漲500元，達每公噸2萬4800元。

國際原料行情持續回升，日本2H廢鋼報價上漲30美元為每公噸455美元，美國貨櫃廢鋼報價漲15美元為415美元，澳洲鐵礦砂由每公噸167美元上漲至172.35美元。

(時報資訊)