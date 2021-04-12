在瑞士信貸(Credit Suisse)月前被迫結束與Greensill資本相關100億美元供應鏈基金後，瑞士金融監管機關FINMA最新爆出，該機關質疑瑞信在「數月前」與該資不抵債的金融公司Greensill進行業務接觸時忽略安全風險。

瑞士媒體「周日新聞」引述消息人士指出，FINMA除了在技術性層次與瑞信進行正式會議討論外，FINMA主管Mark Branson也傳出與即將離職的瑞信董事長Urs Rohner和現任執行長Thomas Gottstein進行了詢問與討論。

瑞信和FINMA拒絕對該消息提出評論。瑞信在一個月內分別因Greensill破產和Archegos違約，因而步履蹣跚。

在Greensill申請破產和失去信用擔保之時，瑞士信貸在上月被迫關閉100億美元供應鏈基金，這些基金投資於Greensill發行的債券。此後瑞信暫停了該基金多位管理人職務，並撤換了該行資產管理部門的主管。

瑞信在後來的Archegos違約案中，也撤換了投資銀行部門主管和首席風險長。

(時報資訊)