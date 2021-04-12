高端疫苗(6547)腸病毒疫苗三期解盲數據達標，今日跳空鎖在漲停板，上櫃生醫股多頭氣勢如虹，保瑞(1799)3月業績較去年同期狂增348%，股價飆上漲停276.5元，創下歷史新天價，再為族群添加大漲動能，亨泰光(6747)、台康生技(6589)、永昕(4726)及基亞(3176)等，共有14檔個股全數亮燈，上櫃生醫指數狂漲3%以上，成為盤面人氣強勢焦點，上市生醫指數漲幅也在1%以上。

保瑞4月以來開始狂飆，自197.5元起漲，今日鎖在漲停板276.5元，短線漲幅已近4成。保瑞併入加拿大子公司營收外，及接廠時購置的部份半成品分批出貨，一次性認列補償回饋，3月營收5.44億元，較去年同期大幅成長348%，首季合併營收為13.67億元，較去年同期大增267%。

永昕近期挾著新版生技新藥條例將CDMO(委託開發與代工)納入租稅優惠適用範圍，股價漲勢凌厲，今日股價跳空漲停49.4元鎖住，創7個月來的新高，至12:10，買單超過2400張排隊等著買。隨著全球生物藥品開發需求快速成長，至2023年全球生物藥委託開發暨製造服務(CDMO)市場規模將達美金約1,380億。晟德集團看準異體細胞治療與CDMO的趨勢，將透過順藥與永昕等轉投資公司的合作，一同搶攻市場。

高端疫苗腸病毒疫苗三期解盲數據達標，未來完成臨床試驗報告後，將向衛福部食藥署申請新藥查驗登記(NDA)、台灣上市許可，最快第二季末就會送件。今日股價跳空漲停鎖在314元，至12:25，買單超過1600張搶著想買。

(時報資訊)