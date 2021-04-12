伊朗納坦茲（Natanz）核子設施昨（11）日突然斷電，官方稱遭到恐怖行動攻擊，伊朗官方並未明確指控誰是肇事者，不過匿名以國官員透露，以色列就是幕後主謀，並且指出伊朗納坦茲核子設施「大爆炸」，摧毀內部獨立供電系統，破壞程度比外界所知還要嚴重。

伊朗納坦茲（Natanz）核子設施11日突然停電，官方指遭到恐怖行動攻擊。

綜合《紐約時報》（New York Times）、路透社報導，作為伊朗鈾濃縮計畫核心的納坦茲核子設施昨日突然斷電，伊朗原子能組織（Iran Atomic Energy Organisation）發言人卡馬萬迪（Behrouz Kamalvandi）指出，事件並未造成人員傷亡或輻射汙染，不過當地媒體後續報導，卡馬萬迪在事故中頭部、腿部受傷，當時伊朗官方並未公布事故發生原因。

伊朗原子能組織首長沙列西（Ali Akbar Salehi）後續譴責這起事件是「核子恐怖主義」行動，並且保留對肇事者採取行動的權利，沙列西並未在聲明中指出哪個國家才是背後主謀。

不過《紐時》引述美國及以色列情報官員指出，以色列有參與這起破壞事件。情報官員透露，伊朗納坦茲核子設施的破壞程度實際上比官方公布的還要嚴重，「大爆炸」摧毀核設施獨立、受嚴密保護的內部供電系統，該座供電系統主要為濃縮鈾的地下離心機供電。

伊朗納坦茲（Natanz）核子設施11日突然斷電，官方指遭到恐怖行動攻擊。圖為納坦茲核設施的離心機。（資料照／美聯社、伊朗原子能組織提供）

匿名官員描述以色列的機密行動，指出這起爆炸對伊朗濃縮鈾的能力造成沉重打擊，德黑蘭恐怕至少得花上9個月時間才能讓納坦茲核子設施恢復生產。

Breaking News: Intelligence officials said an explosion at a key nuclear site could prevent Iran from enriching uranium for months, and confirmed an Israeli role. https://t.co/iUx6uf16o1 — The New York Times (@nytimes) April 12, 2021

目前以色列官方並未承認、但也未否認是否參與這起事件。另據英國《衛報》（The Guardian）報導，這起事件受到以國媒體廣泛報導，以色列公共廣播電台更不尋常地指出以國情報機構摩薩德（Mossad）是幕後主謀。

沙列西指控這起攻擊事件是由反對伊朗核子產業、政治發展的人士所發起，並且反對伊朗重回談判桌、協商鬆綁制裁。

目前尚不清楚美國總統拜登事前對這起攻擊行動了解多少，拜登一直希望重新恢復正式名稱為聯合全面行動方案（Joint Comprehensive Plan of Action，JCPOA）的2015年伊朗核子協議，不過以色列對此並不滿意。

美國、伊朗、中國、俄羅斯、德國、法國、英國原訂本周將就協議重新展開協商，目前尚不清楚這起攻擊事件將如何影響談判過程，不過分析師指出，如果伊朗最終認定以色列是主謀，它的因應手段將面臨複雜的算計，政治風險分析公司「歐亞集團」（Eurasia Group）的分析師羅姆（Henry Rome）指出，伊朗將被迫報復，警告以色列所有攻擊行動都必須付出代價，但同時德黑蘭又必須確保復仇行動不會阻礙西方國家持續推動核子協議。

以色列先前就有多次破壞伊朗核子工作的紀錄，攻擊手段擴及網攻及暗殺。

值得注意的是，伊朗10日才重啟納坦茲核子設施的先進濃縮鈾離心機。

先前有媒體指11日斷電是受到網路攻擊，不過伊朗專家認為不太可能，因為納坦茲核子設施使用獨立電網，配有好幾個備用能源系統，並且受到多重防護監控，智庫國際危機組織（International Crisis Group）伊朗計畫主席瓦艾斯（Ali Vaez）認為，攻擊方可能是針對設施直接攻擊，情報官員指出，確實是引爆爆炸裝置的攻擊行動。

(中時新聞網)