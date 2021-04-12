台北凱撒大飯店王朝餐廳主廚王裕賢掌廚，介紹珠蔥烘蛋、珠蔥蘿蔔絲酥餅等無菜單料理。(許哲瑗攝)

侯友宜在平溪養蜂青農指導下，體驗採蜂蜜過程。(許哲瑗攝)

4月平溪珠蔥產季到來，當地農會今年不僅與台北凱薩大飯店聯名推出珠蔥料理，如珠蔥烘蛋、珠蔥蘿蔔絲酥餅等家常好味道外，也規畫平溪「螢光秘境‧蔥滿幸福」一日遊，帶著遊客下田摘採翠綠珠蔥，感受山林之中螢火蟲點點螢光；新北市長侯友宜今出席發布記者會，邀請大家一起尋蔥香、遊平溪。

平溪區因四季氣候適宜，生產出的珠蔥質地細緻、蔥香淡雅，農業局今舉辦平溪珠蔥上市記者會，由台北凱撒大飯店王朝餐廳主廚王裕賢掌廚，介紹珠蔥烘蛋、珠蔥蘿蔔絲酥餅等無菜單料理，平溪養蜂青農也帶來養蜂工具箱，示範採蜂蜜過程，侯友宜一口接著一口啖美食，直呼「打完疫苗吃珠蔥剛剛好！」

侯友宜表示，平溪珠蔥無施灑農藥、品質高，在各地區的農會與農友的攜手推廣下，已慢慢累積出知名度與好口碑，去年產地銷售量較前年同期成長4成以上，也有許多地方老農種植珠蔥結合當養蜂青農及創生團隊，搭配由社區導覽行銷珠蔥、蜂蜜農產品，好口碑不在話下。

侯友宜說，今年平溪珠蔥除了與五星飯店的產地餐桌聯名合作外，也推出備受歡迎的「螢光秘境‧蔥滿幸福」一日遊小旅行，原本規畫4個梯次，分別是4月18日、23日、24日、25日，每個梯次限量40名，因民眾反應熱烈，特別新增4月26日一梯次，讓大家感受到「蔥」滿幸福的旅遊體驗。

「每一道珠蔥無菜單料理，都能勾起你的家鄉回憶！」王裕賢表示，即日起至5月底聯名推出「珠蔥食憶無菜單料理」，從經典的珠蔥烘蛋，到創意的珠蔥蘿蔔絲酥餅，每道都是能勾起無限回憶的家常滋味，搭配可無限續碗的古早味芋頭米粉湯、鹹粥、滷肉飯，2人成行、每位只要520元。

平溪區農會理事長胡正吉介紹，「螢光秘境‧蔥滿幸福」的平溪小旅行內容精彩可期，帶著大家下田摘採翠綠珠蔥，品嚐凱撒大飯店國宴團隊的珠蔥外燴料理，感受山林之中螢火蟲點點螢光的浪漫秘境，最後一起放天燈祈願美夢成真。

新北市農業局補充，17日將在平溪農會舉辦珠蔥展售會，除了有新北各區農會特產展售、珠蔥特色料理及搖蜜體驗DIY活動外，消費滿200元即可參加摸彩活動，抽出4組價值2080元、與台北凱撒大飯店聯名的 「珠蔥食憶無菜單料理」四人份套餐。

(中時 )