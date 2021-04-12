疫情爆發後機組員歷經1年多的時間都在檢疫隔離與工作間無限循環，痛訴心理壓力極大，彷彿是防疫戰的犧牲品，不僅身心狀態亮紅燈，就連飛行安全都是一大疑慮，中央12日開放高接觸風險工作者施打疫苗，機組員的接種意願居高，盼施打疫苗過後能縮減檢疫時間。

長榮機師徐瑋鍠資歷豐富，同時也是公司的資深訓練督導，12日於桃醫施打疫苗，他表示，公司內部目前有6成的機組員都願意接種疫苗，其餘4成的同仁則對於疫苗副作用、後遺症仍保有疑慮，也考量新聞媒體報導全世界各國家的接種經驗，因此尚未決定是否要施打疫苗。

徐瑋鍠說，目前中央尚未針對機組員施打疫苗過後的居家檢疫、居家隔離、自主健康管理發表正式的配套措施，因此也有不少機組員在等待中央的發布，期盼政策更明確之後再接種疫苗，「每個人都期待這天的來臨」，他談到，機組員這一年來不斷地呼籲飛安傷害，現在也期盼透過施打疫苗，讓中央適度的調整政策。

長榮航空陳姓機師也提到，當公司在統計接種疫苗意願時，當下沒多想就表示願意施打疫苗，主要是加強自身的防護力、對家人的保護，同時也希望藉由疫苗達到全體機組員免疫的效果，讓中央考量這樣的狀態下，是否能減輕機組員的檢疫負擔。

疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞坦言，中央目前針對機組員的檢疫政策都有在研議中，至於是否由原本5天的居家檢疫改為自主健康管理，或將天數縮短成3天甚至更短，則需要由專家做判斷，但確實這部分一直都有在考量內。

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(中時 )