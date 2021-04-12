桃園市一名30歲曾姓男子，12日駕駛自小客車，行經中壢區青溪路一段往高鐵桃園站方向，不明原因車輛失控撞向路邊，當下更起火燃燒，熊熊烈火波及周邊4輛小客車，路人見狀發生車禍，在還沒起火時連忙協助將駕駛拖出來脫困，有民眾上網po文，當下還聽到爆炸聲響嚇了一大跳，曾男無明顯外傷但意識不清，緊急送往醫院救治幸無大礙。

桃園市中壢區青溪路一段今日（12日）上午，1輛轎車在馬路上高速行駛後自撞，當場造成火燒車。（圖／翻攝自我是青埔人）

桃園市中壢區青溪路一段今日（12日）上午，1輛轎車在馬路上高速行駛後自撞，當場造成火燒車。（圖／翻攝自我是青埔人）

消防人員將火勢撲滅，發現車上有2瓶鋼瓶，鋼瓶內容物不詳，但沒有炸裂的痕跡，現場也的確有發生爆炸，且車頂還被炸飛至一旁草叢，所幸當時駕駛已由民眾協助脫困。

中壢警分局表示，曾男酒測值為0，疑似是他精神不濟，導致車輛失控撞向路邊，共造成4輛自小客車受損，隨後更引發火燒車的事故，現場經消防同仁全力灌救，火勢已經撲滅，沒有造成更進一步的傷亡，肇事駕駛脫困後緊急送醫，目前已無大礙。警方呼籲用路人駕駛車輛應注意自身精神狀況，切勿疲勞駕駛，以維護自己與他人之用路安全。

(中時 )