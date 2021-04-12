阮姓男子與洪姓女網友交往，在2014年間老爸因病住院，卻向洪女詐稱老爸癌症過世，欠醫藥費超過百萬、還需喪葬費，向洪女籌錢，先後共騙走12萬元；2015年間他在網路認識17歲女高中生，宣稱以每月9萬至24萬元包養，但要以「配合度」重挑逗及聲音等條件決定金額，約到汽車旅館「敲價」發生性行為後，還誇口包養15萬元，但卻消失無蹤。台中地檢署偵結依《兒童及少年性交易防制條例》等罪起訴。

起訴書指出，阮男曾因恐嚇等案曾入監服刑，2013年出獄後即在網路上找尋女子騙財騙色。他在2015年8月17日在「愛情公寓」交友網站認識17歲少女，向少女宣稱：「如果妳要做援交，倒不如我養妳，每月9萬到24萬元」，並以「配合度」「重挑逗、聲音」等配合度來決定金額，他在3天後即開車將少女載到中市北屯區1家汽車旅館開房間「敲價」，兩人發生性關係。

此外，阮男早在2014年4月初在交友網站認識洪女，自稱是眼鏡買賣貿易商，宣稱以結婚為前提，兩人同年5月成為男女朋友，阮男6月20日告知洪女他老爸癌症過世，積欠醫藥費超過百萬元，遺體已委託殯葬業處理，急需錢辦喪事，陸續請求洪女幫忙籌錢，等他的公司所融資的500萬元撥款下來，就可還錢。洪女信以為真，自2014年6月底到7月初共匯款3次，總金額為12萬2000元。

阮男到案，在包養少女部分，坦承見過女網友穿制服，第一次與該女約在台灣大道與英才路口見面，她穿著學校制服到場，他與對方談「包養」的細節急做網路模特兒等事；第二次才到汽車旅館，兩人有撫摸、擁抱等身體接觸。針對父亡詐財部分，檢警調查發現，阮男的父親曾在2014年5月23日住院，且到同年6月5日就出院了，之後就未再住院了，人明明活得好好的，根本沒生病死亡。

(中時 )