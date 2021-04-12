台鐵太魯閣號交通事故的不幸事件，引起民眾關注工安問題，藍委魯明哲批評，李義祥借牌、分包轉包，難道沒違法問題？營建署長吳欣修回應，目前最明確的違法事項是擔任工地主任，鐵路局已在查察，未來會把相關違規事證，移送到營造業審議委員會處分。

內政部長徐國勇今日赴立院內政委員會備詢前受訪表示，已著手開發營造業資訊系統與建築工程工地主任資料勾稽功能，由系統就是否有負責人兼任工地主任狀況，做自動判定提出示警，預計1個月內完成。

徐國勇面對媒體詢問時回應，有關太魯閣號事件，肇事嫌疑人李義祥確定違法兼任其他工地主任，會對業主，也就是工程單位予以處罰。而內政部已經開始建立系統，希望1個月內有初步成果。

藍委魯明哲指出，這次的事故路段，其中邊坡防護工程雖是東新營造得標，卻是李義祥的義程營造、義祥工業社施作，恐有違法轉包的問題，檢調也正在追查。

魯明哲說，很多時候是業者因為違規遭停權，或是投標資格不符不能投標，而借牌來投，雖然都有違規借牌的罰則，但這卻是長期以來的陋習，都是政府長年來疏於管理造成。

魯明哲表示，李義祥自己負責勞安，結果把違法移工帶進去，要監督工地機具，結果又要自己開車載輪胎進去，角色實在很錯亂，一方面他像老闆，又像工地主任。而工地主任這項工作是不是違法兼任，政府是不是3不管？

魯明哲指出，李義祥的狀況，負責監造的聯合大地工程公司也沒管，負責專案管理的中棪工程顧問也不管，台鐵又不清楚，實在讓人覺得很奇怪。吳欣修回應，未來會從建管系統下手，只要有建照雜照，就會請地方政府要求開工廠商強制登錄，那就能追查。

(中時 )