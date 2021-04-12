市場擔憂中國大陸政府將加強監管科技網路龍頭，恆生繼上周周線收黑239點後，12日早盤繼續疲弱，大盤開高走低。恆生指數早盤收28,417.24點，下跌281.56 點，跌幅0.98%。國企指數(H股)早盤收10,865.51點，下跌111.86 點，跌幅1.02%。

9日美股雖同步收高，恆生跟隨開高93點後，達28791點位置，無奈20日線約28699點沒有支撐，故又急跌150點。找不到利多題材下，大盤弱勢表態，甚至一度急挫424點到28274位置，逼近百日線約28195點。

阿里巴巴因涉壟斷，被罰鍰逾182億人民幣，短期利空不確定因素也跟著消除，股價早盤日急漲7.2%為233.6元，是表現最好大型股，成交量最大並高達116.64億港元。

成交第二大的是騰訊，跌1.8%為609.5港元。

吉利上周遭政府機關約談，股價早盤下跌6.9%，是表現最差的大型股。

(時報資訊)