後疫情時代全球經濟活動復甦，台灣經濟全面正向強勁復甦，使原先已供不應求的紙箱需求更加吃緊。造紙股今（12）日齊步放量勁揚，類股指數飆漲9.78％至413.77點，創1990年5月中以來近31年高點，截至午盤仍維持逾9.5％漲幅，領漲盤面各類股。

其中，永豐餘(1907)投控11點後攻鎖漲停價34.65元，創1995年5月中以來近26年高點，旗下林紙漿大廠華紙(1905)開盤不久即攻鎖漲停價17.9元，創2010年10月底以來近10年半高點。

工紙大廠榮成(1909)一度攻上漲停價27.7元，創2018年8月初以來2年8個月高點，截至午盤維持逾9.5％漲幅。旗下代理銷售商寶隆(1906)同步亮燈攻上20.05元漲停價，亦為2018年9月底以來逾2年半高點。

而造紙大廠正隆(1904)雖未亮燈漲停，但盤中同步放量飆升9.46％至40.5元，創1995年4月底以來近26年高點。轉型生產濕紙巾、面膜等商品的士紙(1903)盤中同步亮燈攻頂62.1元，為去年底以來逾3月高點。

後疫情時代各國加速施打疫苗，帶動全球經濟活動逐步恢復，帶動市場需求提升。而台灣因疫情控制得宜，在內需消費暢旺、台商回台投資及出口動能三駕馬車齊頭並進帶動下，2021年2月景氣燈號亮出代表「熱絡」的紅燈，為10年來首見，經濟全面強勁復甦。

經濟全面強勁復甦帶動市場需求熱絡，包括正隆、榮成等工紙大廠，近日法說均表示台灣紙箱市況熱絡度高，各紙箱廠產能已全數滿載，甚至加班趕工因應。正隆指出，目前訂單需求非常良好，預期需求熱度將延續至下半年。

(時報資訊)