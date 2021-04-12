日本今天開始為65歲以上高齡者優先接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，日本放送協會（NHK）報導，對象共有約3600萬人，約占日本人口的1/3。

日本採購美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech聯合研發的疫苗，今年2月起首先為醫療工作人員接種，今天起開始為65歲以上高齡者施打。

厚生勞動省表示，今天第一天全國約有120處開始為高齡者接種疫苗，其中包括東京都內高齡者人口最多的八王子市。

八王子市首波有1900人預約接種疫苗，今天將為其中250人接種，並預計8天完成1900人的接種作業。為了避免將接種疫苗者同時聚集在接種會場，接種單位以每30分鐘為一梯次，要求民眾依指定時間抵達。

第一位接種的74歲男性表示，他很慶幸能接種疫苗，本來以為會很痛，不過接種時沒有感到特別痛，身體也沒有什麼變化。

另外，朝日新聞報導，長野縣北相木村今天最先接種疫苗的，是高齡100歲的高見澤袈裟久。他說，感覺跟平常打針沒什麼差別，心情輕鬆地打完疫苗。

負責接種業務的地方政府會先發送「接種券」，欲接種疫苗者須事先以電話或網路預約。

目前配送到各地的疫苗數量，東京都、神奈川縣與大阪府各3900劑，其他的道府縣各1950劑，厚勞省預計逐步配送疫苗，6月可完成配送3600萬名高齡者須施打的7200萬劑。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1100412

(中央社)