屏東縣55歲黃姓男子因追求已婚29歲曾姓女子不成，開車撞人並將人帶走，最後將曾女棄屍屏東市空屋中。警方調查作案的黃嫌長期跟蹤曾女，這起事件再度讓外界又關注立法院《跟蹤騷擾防治法》修法進度，對此，國民黨立委鄭麗文痛批，行政院長蘇貞昌面對社會重大的議題，長期以來的三部曲就是「怠惰、擺爛、甩鍋」，這次跟騷法未過就甩鍋給司法院，說是司法院有意見，行政院的甩鍋三部曲可說是執行的淋漓盡致。

曾女多次在店內遭到黃男性騷擾並熱烈追求，多次斷然拒絕，甚至兩度到警局提告，想不到此舉惹怒黃男，8日深夜以製造假車禍方式擄人殺害，並棄屍屏東市空屋。對此，鄭麗文今（12日）在臉書發文表示，近日屏東發生女子遭擄殺的悲劇，而我國跟蹤騷擾防治法立法進度延宕、根本緩不濟急，近年來每年將近有2萬個跟蹤騷擾的案例，以婦女被害人為大宗，跟蹤騷擾對被害人的精神帶來非常嚴重的侵害，甚至會帶來生命威脅，但台灣立法進度非常遲緩，政府遲遲不肯重視這個問題。

鄭麗文痛批，從一開始警政署的抗拒，到現在是內政部交到行政院後，行政院說司法院有意見，持續互相甩鍋。蘇貞昌面對社會重大的議題，長期以來的三部曲就是「怠惰，擺爛，甩鍋」，從食安、公安、到治安，所有重要的相關會議，跨部會的協調，都是怠惰不堪，最後出事時就甩鍋、卸責，一切的錯都不是行政院的錯，甚至這次的跟騷法都可以甩鍋給司法院，說是司法院有意見，行政院的甩鍋三部曲可說是執行的淋漓盡致。

最後，鄭麗文呼籲，「跟騷法盡速通過！悲劇案件不要一再發生!若跟騷法能早點通過，防患於未然，就不會有今日的屏東擄殺案」！

蔡英文重申「勿懷疑改革決心」 鄭麗文怒：要死多少台灣人才可以？【獨家專訪】

(中時新聞網)