監察院在4月6日公布最新一期廉政專刊，記載第10屆的立委財產申報資料，而民進黨的不分區立委洪申翰在去年5月申報財產時，名下並無房產，現金加上存款也僅有61萬餘元，另有一張保單，名下另外有一輛代步用的機車，但依法機車無須申報，為本屆「最赤貧立委」。

「鏡週刊」報導指出，除洪申翰外，本屆最年輕立委賴品妤名下僅擁有去年以163萬元購入的TOYOTA休旅車及存款17萬餘元，對此，賴曾說明，該新車是以立委選票補助款購入，主要用於選區服務代步用；而國民黨立委陳以信則也因存款未達百萬無須申報，名下也無不動產，僅有車齡7年的VOLVO與福斯轎車各1輛；幾位皆為本屆國會中相對「赤貧」的立委。

民進黨立委賴品妤名下僅擁有去年以163萬元購入的TOYOTA休旅車及存款17萬餘元。（圖／取自賴品妤臉書）

在投資方面，立委高嘉瑜手握21張台積電股票，投資有成，但不是每個人都如她般眼光精準；立委邱顯智的妻子黃琬婷名下擁有淘帝-KY股票744股、金麗-KY股票1,473股，數量雖不多，但前者本月慘遭證交所下市，後者股價目前僅剩8塊多，為投資失利的慘例。

在負債方面，國民黨籍的張育美，名下有4億4千萬元債務最多；民進黨籍的賴惠員名下6361萬元債務居次。

LULU立委張育美名下有4億4千萬元的債務，為本屆國會債務最多的立委。(中時資料照)

(中時新聞網)