大陸電商龍頭阿里巴巴因壟斷案遭大陸國家市場監管總局重罰182.28億人民幣（約792億新台幣）創下反壟斷史上最高罰款，不過大陸媒體卻指出，此次罰款其實只占阿里巴巴營業額4%，對比規則上最高的10%，其實相對輕微不至於影響運作。

根據新浪網引述大陸中信證券的研究報告指出，照規定反壟斷罰款最高可占營業額10%，但最終僅裁罰阿里巴巴2019年營業額的4%，就比例而言並非頂標，甚至算相當溫和，且阿里巴巴今年第一季淨利近400億人民幣，因此182.28億人民幣罰款雖是一筆不小損失，但不影響營運。

阿里巴巴主席張勇與副主席蔡崇信今（12日）在視訊會議時提到，集團不會提出上訴，將接受政府的懲處，未來集團會繼續改善及更新相關技術，部分服務會豁免收費，並推出新的收費服務，期盼可為商家降低營運成本及使用門檻。

儘管遭到大陸官方重罰，但阿里巴巴股價今開盤後一路上揚，截至中午12點，阿里巴巴股價上漲逾7%，暫報233.60港幣，罰款則會列在第一季的支出內。

大陸政府大動作開罰阿里巴巴，主要原因在於其電商平台從2015年開始濫用市場龍頭地位，對平台內商家提出「二選一」要求，禁止平台內商家在其他競爭性平台開店或參加促銷活動，並透過多項獎懲手段維持「二選一」確實執行，藉此增強自身市場力量，獲取不正當競爭優勢。

(中時新聞網)