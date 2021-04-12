為鼓勵民眾將藝術與美學融入旅途中，天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店及天成文旅-華山町自即日起至4月29日止推出「藝起旅行」住房專案，活動期間內持4~6月全台藝文展覽活動票根或憑證，平日入住精緻客房每房每晚最低1,300元起，兩人同行每人不到千元享有優惠價體驗各式舒適客房，入住天成文旅-華山町更加碼贈送貯藏華山1950不銹鋼金色馬克杯，天成鼓勵旅人在喧囂中的城市來場與藝文的精采對話。

天成飯店集團旗下三館飯店攜手推出「藝起旅行」住房專案，自即日起至4月29止，憑4~6月全台藝文活動展覽票根或憑證享住房優惠，入住鄰近台灣鐵道博物館、台北當代藝術館的台北天成大飯店，平日精緻客房每晚1,300元起，旅人從容體驗溫馨舒適客房，漫步於台北街頭浸染藝文氣息，領略旅途的風景。

下榻擁有細膩空間規劃與情境美學概的台北花園大酒店，平日精緻客房每晚1,899元起，交通位置絕對便捷，緊鄰國家戲劇院及國家音樂廳，更提供周邊景點接駁服務，免費搭乘觀光巴士，輕鬆探訪西門町、剝皮寮、龍山寺等，讓旅行中擁有文青的態度來探索生活。選擇坐落於華山1914文創園區旁的天成文旅-華山町，為台北深度探訪藝文活動的最佳首選，平日精緻客房每晚1,600元起，一樓大廳更設置藝術展覽空間，定期展出各類型藝術作品，恣意免費參觀展覽，無拘束恣意徜徉於藝文氛圍中，為旅行妝點色彩。

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