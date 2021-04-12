檢調破獲國內史上單一處所人數最多的電信詐欺基地。(蔡依珍攝)

檢調破獲國內史上單一處所人數最多的電信詐欺基地。(蔡依珍攝)

檢調破獲國內史上單一處所人數最多的電信詐欺基地。(蔡依珍攝)

檢調破獲國內史上單一處所人數最多的電信詐欺基地。(蔡依珍攝)

一行人睡大通鋪。(蔡依珍攝)

檢調破獲國內史上單一處所人數最多的電信詐欺基地。(蔡依珍攝)

冰箱塞滿食材。(蔡依珍攝)

特別選在桃園市新屋區偏遠郊區一棟廢棄農舍當基地。(蔡依珍攝)

一行人睡大通鋪。(蔡依珍攝)

工作台用紙箱貼滿吸音海綿。(蔡依珍攝)

以康姓男子為首的詐騙集團，仿情治單位以新屋偏僻廢棄農舍當掩護，裡頭卻採企業化管理，不但吃喝拉撒全在內，還因人數眾多祭出「員工守則」，遲到、請假、上班玩手機最重罰10萬，因用水電量大而露餡，檢調一舉逮捕44嫌，還包括7名通緝犯，創單一詐騙機房最多人紀錄，康姓金主及官姓管理者遭聲押獲准。

中部地區機動工作站副主任劉勝育表示，以康男為首的詐騙集團，特別選在桃園市新屋區偏遠郊區一棟廢棄農舍當基地，維持破舊廢棄外觀，營造平日沒人進出，連附近鄰居都誤以為荒廢，但水電等使用狀況異常露餡，加上檢調接獲檢舉，秘密蒐證多時一舉上門，當場逮獲44嫌，創下國內單一處所詐騙機房人數最多的紀錄，其中還包括7名通緝犯。

劉勝育說，現場查扣詐騙使用的iPhone手機、筆記型電腦、碎紙機、教戰守則、被害人基資明細等罪證，其中「員工守則」羅列10大項，遲到早退1分鐘罰1000元，吃檳榔罰3000元，無故請假罰1萬，但「開庭」除外，中途離開薪水全砍半。為了要大家認真上班，更明訂上班玩臉書、微信、IG重罰10萬，帶私人3C通訊產品重罰10萬，但有罰也有賞，業績第一名獎3萬、第二名2萬、第三名1萬，另抽成8至9％。

劉勝育說，康男為首的詐騙集團是採假冒大陸地區公安及檢察官等不同身分，佯稱被害人資料外洩，遭人冒用涉及刑事、洗錢犯罪，誘騙監管帳戶，再將錢轉到人頭帳戶。他提到，國內詐騙集團為了分散風險，機房規模越來越小，且一兩個月就轉移陣地，但康男反其道而行，不但員工數史上之最、各個都是詐騙老手，且運作已達1年以上，估計農曆年後至今短短1個月，就入手逾5000萬。

桃園地檢署檢察官李韋誠指揮調查局中部地區機動工作站、桃園市調查處、新竹市調查站、新竹縣調查站、新竹市警察局刑警大隊科技偵查隊及刑事局電偵大隊第二隊，一舉逮捕44嫌，檢方訊畢認一行人涉有組織犯罪條例、刑法詐欺等罪，犯罪嫌疑重大，向桃園地院聲押康姓主嫌、官姓管理者獲准，另39人認罪獲交保候傳，另3人送監執行，將持續溯源追查集團首腦。

(中時 )