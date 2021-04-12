今年8月28日預計將有「反萊豬」等4項公投案，民進黨昨定調將不提公投對案。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，8月公投中，對蔡政府最具殺傷力的是反萊豬和藻礁公投這2項，這2項公投不論是全過或過其中一項，對蔡政府和蘇內閣的領導威信都有極大的打擊，若行政院長蘇貞昌為此下台，等於是宣布蔡蘇體制結束。

游盈隆今（12日）在臉書發文表示，總統蔡英文昨（11日）召集府、院、黨、立院黨團及執政縣市長會商8月公投對策，達成「行政院及立法院黨團皆不提對案」的共識，並決議執政團隊應「正面論述、溝通對話、化解疑慮、化解危機」。一言以蔽之，執政黨將正面迎戰來勢洶洶的8月4項公投，這和應對2018十項公投輕率的態度相比，完全不同，簡直判若兩黨；距8月公投還有4個多月，蔡英文執政團隊罕見展現謙卑，戒慎恐懼，如臨大敵，算是踏出了正確的第一步。

接著，游盈隆4點分析蔡政府面對公投必須臨淵履薄的緣由：

首先，在反萊豬公投方面，根據台灣民意基金會7次全國性民調顯示，「反對開放美國萊豬進口」已經成為台灣社會基本共識，歷次調查都有6成以上的公民持反對開放態度，其中尤其是民進黨支持者中有高達4成3贊成用公民投票推翻蔡政府的萊豬進口政策。遑論國民黨支持者及中性選民了。

第二、在藻礁公投方面，最新民調顯示，在20歲以上的成年人中，有5成4的人基本上樂見藻礁公投過關、中油第三接收站遷址。而民進黨支持者中有4成3的人樂見藻礁公投過關，比不樂見的多6個百分點。

第三、在「公投綁大選」方面，民進黨要如何建構反對論述？令人好奇。畢竟，「公投綁大選」是民進黨傳統主張，要如何「以今日之我向昨日之我挑戰」，牽涉到核心價值與行動策略的重大改變，會不會形成「自打嘴巴」的尷尬局面？值得觀察。

第四、在核四商轉方面，由於核四興建已成昨日黃花，此項公投要過難度較高，但考量2018「以核養綠」公投竟獲5,895,560同意票過關，民進黨執政當局自然也不可掉以輕心。

游盈隆認為，8月公投對蔡政府最具殺傷力的是反萊豬和藻礁公投這兩項，這2項公投不論是全過或過其中一項，對蔡政府和蘇內閣的領導威信都有極大的打擊。到時，行政院長蘇貞昌下台，等於是宣布蔡蘇體制結束，對蔡英文是重傷害；或，如果蘇貞昌堅持不下台，不管提出什麼歪裡，對整個民進黨執政團隊必將帶來更大的傷害，實乃智者所不為。

文末，游盈隆表示，「不經一事，不長一智」自古皆然，蔡英文執政團隊已正襟危坐，準備正面迎戰「形成中的新民意海嘯」，態度是對的；但提不提得出有力論述？真誠與人民溝通，指引新的歷史發展方向，扭轉已成形的主流民意，最後安度難關，這是接下來4個月台灣政治過程最值得觀察與重視的事。

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(中時新聞網)